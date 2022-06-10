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Son dakika: 41 yılın zirvesine çıktı! ABD'de kritik enflasyon verisi açıklandı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.06.2022 Güncelleme Tarihi: 10.06.2022
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Son dakika: 41 yılın zirvesine çıktı! ABD’de kritik enflasyon verisi açıklandı

Son dakika haberi... ABD'de enflasyon mayıs ayında yıllık bazda yüzde 8,6'ya yükselerek yeniden 41 yılın zirvesine çıktı. Beklentilerin üzerinde gelen verilerin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkılaşma sürecini daha agresif yürüteceğine dair görüşleri güçlendireceği, bunun da hisse senedi piyasalarında satış baskısının sürmesine neden olabileceği öngörülüyordu.

Küresel piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon verisi açıklandı.

ABD'de mayıs ayında TÜFE yüzde 0,7'lik beklentiye karşın yüzde 1 arttı. Yıllık bazda enflasyon yüzde 8,6'ya yükseldi ve yeniden 41 yılın zirvesine çıktı.

Mayıs ayı enflasyon verisinin yüzde 8,3 düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyordu.

Ülkede enflasyon martta yüzde 8,5 ile 41 yılın zirvesini görmüş, nisanda ise yüzde 8,3'e gerilemişti.

VERİ NEDEN ÖNEMLİ?

Beklentilerin üzerinde gelen verilerin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkılaşma sürecini daha agresif yürüteceğine dair görüşleri güçlendireceği, bunun da hisse senedi piyasalarında satış baskısının sürmesine neden olabileceği öngörülüyordu.

YELLEN ENFLASYONA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, dün yaptığı açıklamada, en çok odaklandığı konunun enflasyon olduğunu belirterek, "Daha yüksek enerji ve gıda fiyatları riskleri görüyorum. Ekonomik büyümenin de yavaşlamasını bekliyorum ancak resesyon yaşayacağımızı düşünmüyorum" diye konuşmuştu.

ABD'de 41 yılın en yüksek enflasyonu! Mayıs ayında yıllık yüzde 8,6'ya yükseldi

Son dakika haberine göre: Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon rakamları açıklandı. Son 41 yılın en yüksek enflasyonu gerçekleşti. TÜFE mayıs ayında yıllık yüzde 8,6'ya yükseldi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş değerlendirdi.

Tonguç Erbaş'ın değerlendirmeleri:

Geçtiğimiz ay açıklanan verilerde 8,1'lere çekilmesi bekleniyordu ancak 8,3 olarak gerçekleşti. Bu ay açıklanan verilere göre 8,6 gerçekleşti. Büyüme verilerini aşağı doğru revize eden 3 yıllık enflasyon beklentilerini neredeyse 2 katına kadar çıkaran Avrupa Merkez Bankası varken bugün de ABD'de de enflasyonun hararetli şekilde devam ettiğini gördük. Aylık ve yıllık bazda ABD'de yükselişin devam ettiğini görüyoruz.

Özellikle dolar tarafında çok güçlenmeye neden oldu küresel anlamda. Piyasaları bozabilecek, küresel borsaları ve para birimlerini dolara karşı biraz daha zayıflatabilecek bir gelişme. Bu enflasyon verilerine karşı Merkez Bankası'nda daha agresif bazı aksiyonlar bekleniyor.

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