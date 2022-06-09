Hindistan’da dehşete düşüren olay! Oyun oynamasına izin vermediği için annesini öldürdü
Hindistan’da akıl almaz bir olay meydana geldi. 16 yaşındaki oyun bağımlısı genç, kendisine izin vermeyen annesini vurdu. Kimseye bir şey söylemesin diye kız kardeşini de tehdit etti. Cani evlat annesinin cesedini ise 3 gün boyunca evde sakladığı ortaya çıktı.
Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinin başkenti Lucknow'da online oyun bağımlısı 16 yaşındaki bir genç, annesini öldürdü. Polis tarafından yapılan açıklamaya göre genç, pazar günü sabah yerel saatle 03.00 sıralarında oyun oynamasına izin vermeyen annesini uyurken babasına ait ruhsatlı tabancayla vurdu.
KARDEŞİNİ ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ
Annesinin cansız bedenini 3 gün boyunca bir odada saklayan genç, 10 yaşındaki kız kardeşini ise kimseye söylememesi için öldürmekle tehdit etti. Polis, gencin cesedin kokusunu bastırmak için oda spreyi kullandığını ifade etti.
"EVE GELEN ELEKTRİKÇİ ÖLDÜRDÜ" DEDİ
Polis açıklamasına göre, orduda görevli olan baba, olayın yaşandığı gün şehir dışında görevdeydi. Genç, annesini arayan babasına annesinin eve gelen elektrikçi tarafından öldürüldüğünü söyledi. Bunun üzerine babanın yakınlarına haber verdiği ve olay yerine polis çağırdıkları öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, komşuların ve gencin ifadesini aldıktan sonra cinayeti ortaya çıkardı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Polis merkezinde ifadesi alınan genç, suçunu itiraf ettikten sonra çocuk cezaevine gönderildi. Gencin kız kardeşinin ise büyükannesi ve büyükbabasının yanına gönderildiği belirtildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Lüksemburg Türkiye maçı ne zaman? 2022 UEFA Uluslar Ligi Lüksemburg Türkiye milli maç nerede oynanacak?
- e-Okul ne zaman kapanacak? 2022 e-Okul kapanacak mı? e-Okul VBS sistemi dönem sonu kapanıyor mu?
- Meteoroloji son dakika duyurdu! İstanbul ve 25 il için sağanak uyarısı! Sağanak yağış ne zaman bitecek? 9 Haziran hava durumu...
- %25 kira zam oranı nasıl uygulanacak? 2022 yeni kira düzenlemesi ile kira artışı nasıl hesaplanacak? Tek tek açıklandı
- Maaşlara ek 2.684 TL ödenecek! Uzman ve başöğretmenlik başvuru son gün ne zaman? Şartlar, eğitim programı ve sınav tarihi...
- 10 gün devamsızlık olursa sınıfta kalınır mı? Lise 12. sınıf devamsızlıktan sınıfta kalma var mı, kalktı mı? MEB Bakanı açıkladı
- Elazığ Değirmen'de deprem son dakika! 9 Haziran Elazığ deprem merkez üssü neresi? Deprem şiddeti kaç oldu?
- TUS tercihleri son gün: 2022 TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 1. dönem TUS ek yerleştirme ne zaman?
- SON DAKİKA! Özel sektörde ara zam yapılacak mı? 2022 Temmz zammı olacak mı? Zam oranları tek tek açıklanıyor
- LGS sonuçları açıklandı mı? 2022 LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Lise tercihleri ne zaman?
- EFES 2022 devam ediyor! Zorlu şartlarda dev tatbikat: A Haber canlı yayınında T-129 ATAK'tan gece atışı
- Halit Özgür Sarı kimdir, nereli, kaç yaşında? Kardeşlerim’in Kadir’i Halit Özgür Sarı’nın biyografisi