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Hindistan’da dehşete düşüren olay! Oyun oynamasına izin vermediği için annesini öldürdü

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 09.06.2022 Güncelleme Tarihi: 09.06.2022
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Hindistan’da dehşete düşüren olay! Oyun oynamasına izin vermediği için annesini öldürdü

Hindistan’da akıl almaz bir olay meydana geldi. 16 yaşındaki oyun bağımlısı genç, kendisine izin vermeyen annesini vurdu. Kimseye bir şey söylemesin diye kız kardeşini de tehdit etti. Cani evlat annesinin cesedini ise 3 gün boyunca evde sakladığı ortaya çıktı.

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinin başkenti Lucknow'da online oyun bağımlısı 16 yaşındaki bir genç, annesini öldürdü. Polis tarafından yapılan açıklamaya göre genç, pazar günü sabah yerel saatle 03.00 sıralarında oyun oynamasına izin vermeyen annesini uyurken babasına ait ruhsatlı tabancayla vurdu.

KARDEŞİNİ ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ

Annesinin cansız bedenini 3 gün boyunca bir odada saklayan genç, 10 yaşındaki kız kardeşini ise kimseye söylememesi için öldürmekle tehdit etti. Polis, gencin cesedin kokusunu bastırmak için oda spreyi kullandığını ifade etti.

"EVE GELEN ELEKTRİKÇİ ÖLDÜRDÜ" DEDİ

Polis açıklamasına göre, orduda görevli olan baba, olayın yaşandığı gün şehir dışında görevdeydi. Genç, annesini arayan babasına annesinin eve gelen elektrikçi tarafından öldürüldüğünü söyledi. Bunun üzerine babanın yakınlarına haber verdiği ve olay yerine polis çağırdıkları öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, komşuların ve gencin ifadesini aldıktan sonra cinayeti ortaya çıkardı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polis merkezinde ifadesi alınan genç, suçunu itiraf ettikten sonra çocuk cezaevine gönderildi. Gencin kız kardeşinin ise büyükannesi ve büyükbabasının yanına gönderildiği belirtildi.

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