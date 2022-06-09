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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen: Ukrayna'yı yeniden inşa edeceğiz

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.06.2022
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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen: Ukrayna’yı yeniden inşa edeceğiz

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaş sonrası harabeye dönen şehirlerin yeniden inşası için AB'den açıklama geldi. Konuya dair konuşan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'yı yeniden inşa edeceklerini, bunu yapmak zorunda olduklarını ve yapacaklarını söyledi. Ayrıca savaş sonrası tabloyu yorumlayan Leyen, "Rus ekonomisi gaz, petrol ve kömüre dayanıyor ve biz de AB olarak onlara büyük ölçüde bağımlıyız." dedi.

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