Salmonella vakaları Ferrero'yu vurdu! Belçika ve Lüksemburg şok baskınlar
Dünya salmonella vakalarıyla sarsıldı. Skandala karışan o firmalardan biri olan İtalyan çikolata üreticisi Ferrero grubunun Belçika ve Lüksemburg'daki ofislerine salmonella soruşturması kapsamında polis baskını düzenlendi. Markanın 6 ofisinde detaylı aramalar yapıldı.
Belçika basınına göre, Ferrero'nun Arlon'daki fabrikasında üretilen çikolatalarla bağlantılı salmonella vakaları nedeniyle yapılan soruşturma çerçevesinde şirkete yönelik operasyon gerçekleştirildi.
6 OFİSE BASKIN
Operasyon kapsamında Ferrero'nun Belçika ve Lüksemburg'daki 6 ofisinde aramalar yapıldı.
Baskın yapılan yerler arasında firmanın Arlon'daki fabrikası, Brüksel ofisi ve Lüksemburg'daki merkezi de yer aldı.
Polis ekiplerince, ofislerdeki bazı belge ve bilgisayarlara inceleme yapılmak üzere el konuldu.
Soruşturma kapsamında Ferrero yönetiminin salmonellanın yayılmasında herhangi bir sorumluluğu olup olmadığı ve firmanın gıda zinciri kurallarını ihlal edilip etmediği belirlenecek.
KİNDER ÜRÜNLERİ GERİ ÇAĞRILDI
Avrupa'da nisan ayında salmonella salgınıyla arasında bir bağlantı olduğu şüphesiyle Ferrero tarafından Belçika'da üretilen Kinder çikolata ürünleri geri çağrılmıştı.
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