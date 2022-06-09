Salmonella vakaları Ferrero’yu vurdu! Belçika ve Lüksemburg şok baskınlar

Polis ekiplerince, ofislerdeki bazı belge ve bilgisayarlara inceleme yapılmak üzere el konuldu.

Soruşturma kapsamında Ferrero yönetiminin salmonellanın yayılmasında herhangi bir sorumluluğu olup olmadığı ve firmanın gıda zinciri kurallarını ihlal edilip etmediği belirlenecek.





KİNDER ÜRÜNLERİ GERİ ÇAĞRILDI

Avrupa'da nisan ayında salmonella salgınıyla arasında bir bağlantı olduğu şüphesiyle Ferrero tarafından Belçika'da üretilen Kinder çikolata ürünleri geri çağrılmıştı.