İsrail F-35'leri için flaş iddia: İran'ı vurup...
ABD'nin Rusya'dan Türkiye'nin S-400 alımını bahane edip vermediği F-35'lerle ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. İsrail medyası, İsrail Hava Kuvvetlerinin F-35 savaş uçaklarını, yakıt ikmaline ihtiyaç duymadan İran'daki hedefleri vurup dönebilecek şekilde geliştirdiğini öne sürdü.
İsrail'in "Jerusalem Post" gazetesinin haberinde, İsrail ordusunun, İran'ın nükleer gücünü geliştirmeyi sürdürmesine karşı hava gücünü geliştirdiği belirtildi.
Ordunun, F-35 savaş uçaklarını, yakıt ikmaline ihtiyaç duymadan İsrail'den İran'a uçarak hedeflerini vurup dönebilecek şekilde geliştirdiğine dikkat çekilen haberde, "Bu, İsrail Hava Kuvvetlerine yeni bir güç katmış oluyor. Bu adım da İsrail'in İran nükleer gücünü gelecekte hedef almaya hazırlandığı bir dönemde gelişiyor." denildi.
İsrail ordusunun, F-35 uçaklarının kullandığı mühimmatlar arasına bin kilogramlık yeni bir füze eklediğine işaret edilen haberde, İsrail Hava Kuvvetlerinin İran'ın muhtemel saldırılarına karşı geçen ay geniş çaplı 4 tatbikat yaptığına da vurgu yaptı.
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