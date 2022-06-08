İsrail F-35’leri için flaş iddia: İran’ı vurup...

Ordunun, F-35 savaş uçaklarını, yakıt ikmaline ihtiyaç duymadan İsrail'den İran'a uçarak hedeflerini vurup dönebilecek şekilde geliştirdiğine dikkat çekilen haberde, "Bu, İsrail Hava Kuvvetlerine yeni bir güç katmış oluyor. Bu adım da İsrail'in İran nükleer gücünü gelecekte hedef almaya hazırlandığı bir dönemde gelişiyor." denildi.