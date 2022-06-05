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Sergey Lavrov'a 3 ülkeden hava sahası engeli

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.06.2022
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Sergey Lavrov’a 3 ülkeden hava sahası engeli

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ı ziyaret edeceği açıklanan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Bulgaristan'dan hava sahası engeli geldi.

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