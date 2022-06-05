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Mazlum Kobani kod adlı terörist Ferhad Abdi Şahin’in panik sözleri! “Türkiye'ye karşı 2 cephede savaşamayız”

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.06.2022 Güncelleme Tarihi: 05.06.2022
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Mazlum Kobani kod adlı terörist Ferhad Abdi Şahin’in panik sözleri! “Türkiye’ye karşı 2 cephede savaşamayız”

Türkiye Suriye’deki terör yapılanmasını bitirmekte kararlı. Bu yolda operasyon sinyalini Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "30 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturma kararımızın yeni bir safhasına geçiyoruz. Tel Rıfat ve Münbiç'i teröristlerden temizliyoruz." sözleriyle çok net bir şekilde ortaya koydu. Bu açıklama sonrası TSK son sürat hazırlıklara başladı. Başkan Erdoğan'ın operasyon mesajı sonrası terör örgütü PKK-YPG’nin etekleri tutuşmaya başladı. PKK/YPG'nin Suriye'deki uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) sözde Genel Komutanı "Mazlum Kobani" Ferhat Abdi Şahin, Reuters'a verdiği röportajda Beşar Esad rejimine çağrıda bulunarak "Türkiye'ye karşı birlikte mücadele edelim. Rejim, elindeki hava savunma sistemlerini Türk uçaklarına karşı kullanmalı. İki cephede savaşamayız" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Suriye sınırımızda yuvalanan terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon sinyali verdi.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'DA BÜYÜK PANİK!

Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'deki uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) sözde Genel Komutanı "Mazlum Kobani" adlı Ferhat Abdi Şahin, Türkiye'nin Suriye'de kendilerine düzenleyeceği operasyona ilişkin korku içinde açıklamalar yaptı.

UÇAKLAR BOMBARDIMAN YAPACAK MAZLUM

Reuters'a konuşan terörist Mazlum, Şam'ın Türk uçaklarına karşı hava savunma sistemlerini kullanması gerektiğini söyledi.

Suriye'nin kuzeyindeki açıklanmayan bir yerden telefonla verdiği röportajda, "Suriye ordusunun Suriye topraklarını savunmak için yapabileceği en önemli şey, Türk uçaklarına karşı hava savunma sistemleri kullanmak olacaktır." dedi.

"SAVAŞAMAYIZ" KORKUSU

Terörist Abdi "İki cephede savaşamayız" dedi.

SİHA'LAR YOK EDECEK ORALARI

Rusya ve Türkiye dışişleri bakanları arasında yaklaşan bir toplantının gerilimi düşürmesini umduğunu, ancak müzakere edilen herhangi bir anlaşmanın Suriye'nin kuzeyindeki Türk drone saldırılarının durdurulmasını içermesi gerektiğini söyledi.

"TÜRKİYE'Yİ DURDURUN"
ABD ve Rusya'ya çağrı yaparak Türkiye'nin yapacağı operasyonun durdurulmasını talep eden terörist Şahin, "Türkiye'nin operasyon tehdidine karşı diğer aktörler gerilimi azaltmalı" demişti.

"DEAŞ'LA SAVAŞIYORUZ" YALANI

Gayrimeşru varlıklarını "DEAŞ'la savaşıyoruz" bahanesiyle uluslararası arenada meşrulaştırma çabasını bırakmayan terörist Şahin, Türkiye'nin operasyon sinyali sonrası yine aynı yalana sarıldı.

"Suriye'nin kuzeyi üzerinde yüksek risk oluşturan yeni Türk tehditlerinden endişe duyuyoruz" ifadesini kullanan Ferhat Abdi Şahin adlı terörist "Herhangi bir saldırı Suriye'yi böler ve yeni bir insani kriz çıkartır. DEAŞ'a karşı yürütülen mücadeleyi de olumsuz yönde etkiler" dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN: TEL RIFAT VE MÜNBİÇ'İ TERÖRİSTLERDEN TEMİZLİYORUZ

Erdoğan dün AK Parti Grup Toplantısında gündeme ilişkin açıklamalara yaparak operasyon sinyali verdi. Erdoğan, "30 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturma kararımızın yeni bir safhasına geçiyoruz. Tel Rıfat ve Münbiç'i teröristlerden temizliyoruz." dedi.

Başkan Erdoğan şunları söyledi:

"Dünyanın en eli kanlı terör örgütünü demokrasi havarisi gibi göstermeye uğraşanlar, bizim nezdimizde PKK'nın öldürdüğü bebeklerin, kadınların, yaşlıların, öğretmenlerin, güvenlik güçlerimizin katilleriyle aynı saftadır. Çocukları örgüt ve onun siyasi görünümlü yapısı tarafından dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin çığlıklarına kulaklarını kapatan Avrupa'nın, silahlı katil teröristlerden ekolojik kahraman çıkarma gayretleri beyhudedir. PKK yandaşlarının faaliyetlerini sivil toplum görünümüne sokarak desteklerken, bizim insanımızın camileri, dernekleri, organizasyonları üzerinde baskı kuranlar demokrat değil, en ilkelinden birer faşisttir. Türkiye'ye parasıyla vermedikleri silahları, teçhizatları, savunma sanayi ürünlerini terör örgütüne bilabedel aktaranlar hukuk devleti değil, terör devleti sıfatını hak eder.

"BAĞLAYICI BELGELER GÖRMEDEN TAVRIMIZI DEĞİŞTİRMEYECEĞİZ"

Ülkelerinde devşirilen, ideolojik ve fiziki eğitime tabi tutulan teröristlere her türlü kolaylığı gösteren, bizim kendilerine verdiğimiz listelerdeki teröristleri ise takip dahi edemeyenler NATO'ya nasıl bir katkı verebilir ki? Biz önce samimiyet arıyoruz. Ortak güvenlik şemsiyesi içindeki samimiyetin yolu evvelemirde terörle mücadeledeki samimiyetten geçer. Teröriste böylesine pervasızca ve kolayca yol veren bir ülke mi bir tehdit karşısında bizimle ortak mücadele edecek? Terör örgütleriyle bu kadar iç içe geçen bir ülke mi ortak düşmana karşı dirayetli duruş sergileyecek? Bizim güney sınırlarımızı teröristlere karşı korumak için yürüttüğümüz harekatlara 'işgal' diyecek kadar meseleden uzak olanlar mı ortak düşmana karşı yanımızda yer alacak? Hani biz koalisyon güçlerinde beraberdik. Ne oldu? Böyle bir beraberlik var mı? Yok. Bu sorulara tatmin edici, kesin, net cevaplar bulmadan ve bağlayıcı belgeler görmeden tavrımızı değiştirmeyeceğiz.

"YENİ BİR SAFHASINA GEÇİYORUZ"

İşte buradan bir kez daha tekrar ediyorum; güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturma kararımızın yeni bir safhasına geçiyoruz. Tel Rıfat ve Münbiç'i teröristlerden temizliyoruz. Ardından da aşama aşama diğer bölgelerde aynısını yapacağız. Türkiye'nin bu meşru güvenlik adımlarına bakalım kimler destek verecek, kimler köstek olmaya çalışacak, göreceğiz."

İşte Türkiye’nin Tel Rıfat ve Münbiç’e harekat planı! İŞTE TÜRKİYE'NİN TEL RIFAT VE MÜNBİÇ'E HAREKAT PLANI!
İşte Türkiye’nin Tel Rıfat ve Münbiç’e harekat planı!

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