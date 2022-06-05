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ABD'den petrol şirketlerine Venezuela için lisans kararı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.06.2022
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ABD’den petrol şirketlerine Venezuela için lisans kararı

Son dakika haberine göre: Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, ABD'nin, petrol şirketlerine Venezuela'da yeniden faaliyetlerine başlaması için lisans verdiğini söyledi.

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