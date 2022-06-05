Mekke Yolu projesi hayata geçti! Suudi Arabistan 5 ülkede hac işlemlerini kolaylaştıracak

İçişleri Bakanlığının Suudi Arabistan Haber Ajansı SPA'da yer alan açıklamasına göre, Mekke Yolu projesi, bu 5 ülkedeki hacıların ülkelerinden ayrılırken elektronik vize, pasaport ve sağlık işlemlerinden, Suudi Arabistan'a vardıklarında ulaşım, barınma ve bagaj işlemlerine kadar birçok kolaylaştırmayı içeriyor.