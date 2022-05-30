30 Mayıs 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Nepal’de düşen uçakta 20 kişinin cansız bedeni bulundu

Nepal’de düşen uçakta 20 kişinin cansız bedeni bulundu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.05.2022
ABONE OL
Nepal’de düşen uçakta 20 kişinin cansız bedeni bulundu

Nepal'de içindeki 22 kişi ile kaybolan ve enkazı bulunan uçaktaki 20 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Düşen uçağın 25 yaşındaki yardımcı pilotu Utsav Pokhrel’in olay yerinde bekleyen babası Maniram Pokhrel, “Oğlumun cansız bedenini bekliyorum” dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA