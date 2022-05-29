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Nepal’de 22 kişiyi taşıyan uçak kayboldu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.05.2022
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Nepal’de 22 kişiyi taşıyan uçak kayboldu

Nepal’de içinde 22 kişinin bulunduğu uçağın kaybolduğu açıklandı. Nepal’in turist kenti Pokhara’dan ülkenin batısındaki Jomsom kasabasına giden uçağın havalandıktan kısa bir süre sonra kule ile irtibatının kesildiği ve kaybolduğu bildirildi.

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