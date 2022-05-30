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Suriye'nin Deyrizor ilinde ABD üssünün çevresine roketli saldırı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.05.2022
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Suriye’nin Deyrizor ilinde ABD üssünün çevresine roketli saldırı

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde ABD güçlerinin konuşlandığı Ömer gaz sahasının çevresine roket saldırıları düzenlendi. ABD güçleri roketlerin geldiği yöne topçu ve roket atışı yaptı.

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