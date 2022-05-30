30 Mayıs 2022, Pazartesi
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Haberler Dünya Haberleri İran'da 10 katlı binanın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 31'e yükseldi

İran'da 10 katlı binanın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 31'e yükseldi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.05.2022
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İran’da 10 katlı binanın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 31’e yükseldi

İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Abadan kentinde 23 Mayıs'ta 10 katlı bir binanın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e çıktı.

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