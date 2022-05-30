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Lavrov'dan Putin'in sağlık durumu hakkında açıklama

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.05.2022 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022
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Lavrov’dan Putin’in sağlık durumu hakkında açıklama

Son dönemde Rusya Devlet Başkanı Putin'in sağlık durumuna ilişkin pek çok iddia ortaya atılıyordu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov o iddialara yanıt verdi.

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