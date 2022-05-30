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Teröristlere kucak açan Fransa! Skandal görüntüler: PKK destekçileri terörist başının resmi ve örgüt bayraklarıyla yürüdü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.05.2022 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022
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Teröristlere kucak açan Fransa! Skandal görüntüler: PKK destekçileri terörist başının resmi ve örgüt bayraklarıyla yürüdü

Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğini veto etmesinin ardından Batılı ülkelerde PKK hayranlığı arttı. Fransa’da terör örgütü PKK destekçileri, örgüt elbiseleri ve paçavralarıyla ‘ideolojik kamp’ etkinliği düzenledi.

Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın terör yuvası olması nedeniyle NATO üyeliğine sıcak bakmadığını açıklamasının ardından Fransa'dan skandal görüntüler geldi.

Fransa'nın Marsilya şehrinde "İdeolojik Kamp" adı altında toplanan terör örgütü PKK/YPG destekçileri, terörist kıyaferleri giyerek terörist başı Abdullah Öcalan'ın resmini ve PKK/YPG bayrağını taşıdı.

'Jin Jiyan Azadi' ve 'Şehit Namırın' şeklinde slogan atan militanlara polis herhangi bir müdahalede bulunmazken Fransa hükümetinden de bir açıklama gelmedi.

Teröristlere kucak açan Fransa! Skandal görüntüler TERÖRİSTLERE KUCAK AÇAN FRANSA! SKANDAL GÖRÜNTÜLER

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