Eşi okul saldırısında katledilmişti! 2 gün sonra kırık kalp sendromundan öldü

Dünya 24 Mayıs'ta, ABD'nin Teksas eyaletinde bir ilkokula yapılan silahlı saldırının şokunu hâlâ atlatamadı. 18 yaşındaki Salvador Ramos 19 öğrenci ve 2 öğretmeni öldürdü. Olay ile ilgili soruşturma sürerken katliamda hayatını kaybeden 2 öğretmenden biri olan Irma Garcia'nın eşinden yürekleri yakan bir haber geldi.

ABD'de peş peşe yaşanan silahlı saldırılar sadece ülke çapında değil dünyada büyük bir şok dalgası yaşanmasına sebep oldu. Geçtiğimiz haftalarda bir lisede ve sonrasında bir kilisede silahlı saldırganların yarattığı korku henüz bitmemişken bu kez de Texas'ta ilkokul çocukları acımadan katledildi.

Saldırıda 19 çocuğun yanı sıra okulda onlarla birlikte olan 2 öğretmen de hayatını kaybetmişti. O öğretmenlerden bir olan Irma Garcia'nın eşi Joe Garcia'dan da kötü haber geldi.

Akrabaları acılı kocanın eşi öldürüldükten iki gün sonra, perşembe sabahı hayatını kaybettiğini açıkladı. Okul Saldırısı ve Irma Garcia için açılan bir GoFundMe (yardım toplama) sayfasında, Irma Garcia'nın akrabaları, kocası Joe'nun "tıbbi bir acil durum" nedeniyle öldüğünü doğruladı.