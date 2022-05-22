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Finlandiya ve İsveç heyetleri Türkiye'ye geliyor | Finlandiya: Türkiye'ye güvence verebiliriz

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.05.2022 Güncelleme Tarihi: 22.05.2022
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Finlandiya ve İsveç heyetleri Türkiye’ye geliyor | Finlandiya: Türkiye’ye güvence verebiliriz

NATO'ya üyelik başvurusu yapan İsveç ve Finlandiya'dan Türkiye'nin resti üzerine açıklamalar peş peşe geliyor. Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, terör örgütü PKK'nın Finlandiya'daki bağlantılarının daha yakından izleneceğine dair Türkiye'ye güvence verebileceklerini söyledi. Bu bağlamda NATO üyeliği için başvuruda bulunan Finlandiya ve İsveç'in diplomatik heyetlerinin resmi temaslarda bulunmak üzere yarın (22 Mayıs 2022) Ankara'ya gelmesi bekleniyor.

Finlandiyalı Bakan Haavisto, Yle televizyonuna ülkesinin NATO üyelik başvurusuna dair değerlendirmelerde bulundu.

Finlandiya ve Türkiye'nin, ülkesinin NATO üyeliğiyle ilgili sorunları çözmesini beklediğine işaret eden Haavisto, bunun birkaç hafta sürebileceğini belirtti.

"SORUNLARIN ÇÖZÜLECEĞİ KONUSUNDA İYİMSERİM"

Haavisto, müzakerelerin (Türkiye ile) resmi düzeyde devam edeceğini vurgulayarak, "Birkaç gün önce bunun en azından birkaç gün süreceğini söylemiştim. O yüzden temkinli olmak gerekirse, şimdi bunun birkaç hafta süreceğini söyleyebiliriz. Sorunların çözüleceği konusunda iyimserim ancak bu bir sorun değil." ifadesini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMESİ

Bakan Haavisto, Finlandiya ve Türkiye cumhurbaşkanlarının dün yaptıkları telefon görüşmesinde, "Finlandiya'nın terörizme karşı mücadele sicilini ele aldıklarını" aktardı.

"TÜRKİYE'YE GARANTİLER VEREBİLİRİZ"

Haavisto, ülkesinin Türkiye'ye terör örgütü PKK'nın bağlantılarının daha yakından izleneceğine dair güvence verebileceğine dikkati çekerek, "Türkiye'ye kesinlikle böyle garantiler verebiliriz. PKK, Avrupa'da terör örgütü olarak kabul edildiği için Finlandiya'da da terör faaliyetine izin vermemek için üzerimize düşeni yapmamız önemli." dedi.

"BU BİZİM İÇİN BİR İLKE"

Hukukun üstünlüğü vurgusu yapan Haavisto, "Hukukun üstünlüğünün yapısını netleştirmek önemli. Siyasi kararlar yargı sisteminin işleyişini etkileyemez. Bu bizim başa koyduğumuz bir ilke. Fin silahlarının bilgimiz dışında bir savaşa girmemesi önemli." değerlendirmesinde bulundu.

HEYET TÜRKİYE'YE GELİYOR

NATO üyeliği için başvuruda bulunan Finlandiya ve İsveç'in diplomatik heyetlerinin resmi temaslarda bulunmak üzere yarın (22 Mayıs 2022) Ankara'ya gelmesi bekleniyor.

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