Finlandiya ve İsveç heyetleri Türkiye’ye geliyor | Finlandiya: Türkiye’ye güvence verebiliriz

"SORUNLARIN ÇÖZÜLECEĞİ KONUSUNDA İYİMSERİM"

Haavisto, müzakerelerin (Türkiye ile) resmi düzeyde devam edeceğini vurgulayarak, "Birkaç gün önce bunun en azından birkaç gün süreceğini söylemiştim. O yüzden temkinli olmak gerekirse, şimdi bunun birkaç hafta süreceğini söyleyebiliriz. Sorunların çözüleceği konusunda iyimserim ancak bu bir sorun değil." ifadesini kullandı.