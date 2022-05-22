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Bakan Çavuşoğlu ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg arasında önemli görüşme

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Giriş Tarihi: 22.05.2022 Güncelleme Tarihi: 22.05.2022
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Bakan Çavuşoğlu ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg arasında önemli görüşme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün Stoltenberg ile görüşmüştü.

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