İsveç’in açıklamalarının ardından PKK’lı vekil Amineh Kakabahev nefret kustu!

Kakabahev dün sosyal medya platformu Instagram'dan da nefret kusmaya devam ederek, "İsveç, her zaman olduğu gibi Erdoğan'ın taleplerine ve açıklamalarına boyun eğiyor. Magdelena Andersson'un ve parlamentonun benim ve birçok özgürlük savaşçısının Türkiye'ye iadesi konusunda Büyükelçilik ve Türkiye'nin taleplerini göz ardı etmemeleri resmen bir skandal. Hatalı davranıyorlar." dedi.