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ABD Başkanı Biden'dan flaş Çin-Tayvan açıklaması: Askeri karşılık veririz

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.05.2022
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ABD Başkanı Biden’dan flaş Çin-Tayvan açıklaması: Askeri karşılık veririz

Son dakika haberine göre: ABD Başkanı Biden, Çin'in Tayvan'a saldırması durumunda buna askeri karşılık vereceklerini söyledi.

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