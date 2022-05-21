Prens El Velid aldığı Twitter hisselerini zararına sattı
Elon Musk'a 44 milyar dolarlık Twitter devralımı için 7,1 milyar dolarlık finansman sağlayan A-List yatırımcılarından biri olan Suudi Arabistanlı Twitter yatırımcısı Prens El Velid Bin Talal, hisselerini zararına sattığı ortaya çıktı.
Talal, 13 Mayıs Cuma günü hisse başına 40.70 ila 40.76 dolar arasında işlem görürken toplam 20 milyon dolarlık 490 bin Twitter hissesi satın aldı.
ABD'de menkul kıymetler ve borsaları denetleyen Securities and Exchange Commission (SEC) tarafından yayımlanan dosyada, Prens'in hisse toplamasının Elon Musk'ın Twitter satın alımının askıya aldığını açıklamasının ardından hisselerin 45,08 dolardan 40,72 dolara düşerek yüzde 9,7 değer kaybettiği güne denk geldiği belirtildi.
Yayımlanan SEC dosyasında, yıllar sonra ilk kez Twitter hissesi aldığı ortaya çıkan Prens El Velid Bin Talal'ın 40,72 dolardan aldığı hisseleri daha sonra 18 Mayıs'ta yüzde 8,5 zararla 37,27 dolardan elden çıkardığı ve 1,7 milyon dolar zarar ettiği belirtildi.
Suudi kraliyeti tarafından yönetilen Kingdom Holding Company, son hissesini beş yıldan fazla bir süre önce satın almak üzere yaklaşık 34,9 milyon Twitter hissesine sahip durumda bulunuyor.
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