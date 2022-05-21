Prens El Velid aldığı Twitter hisselerini zararına sattı

Prens El Velid Bin Talal da 14 Nisan'da yaptığı açıklamada Elon Musk'ın Twitter'ı devralmasını sert bir şekilde eleştirmiş, "Twitter'ın en büyük ve uzun vadeli hissedarlarından biri olan @Kingdom_KHC ve bu teklifi reddediyorum" ifadeleriyle tweet atmıştı.

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