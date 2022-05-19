19 Mayıs 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Kuzey Kore’de endişe artıyor! Vaka sayısı 2 milyona dayandı

Kuzey Kore’de endişe artıyor! Vaka sayısı 2 milyona dayandı

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 19.05.2022 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022
ABONE OL
Kuzey Kore’de endişe artıyor! Vaka sayısı 2 milyona dayandı

Pandeminin başlangıcından kısa bir süreye kadar salgının yayılmadığını iddia eden Kuzey Kore’de Kovid-19’a yakalananların sayısı neredeyse 2 milyona yaklaştı. Vaka sayısının son 24 saatte 262 bin 270 kişiye ulaştığı ülkede nisan ayından itibaren yüksek ateşi olan hasta sayısı 1,98 milyon oldu.

Kuzey Kore'de son 24 saatte 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 63'e yükseldi.

1,2 MİLYON KİŞİ SAĞLIĞINA KAVUŞTU AMA…

Yüksek ateş belirtisi görülen hastaların yaklaşık 1,2 milyonu sağlığına kavuştu. Ancak 740 bin 160 kişi tecrit edildi.

13 Mayıs'ta 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan Kuzey Kore'de bu kişilerden yalnızca birinin ölümüne Kovid-19'un Omicron varyantının sebep olduğu resmen duyurulmuştu.

İNSANİ KRİZ KAPI DA MI?

Sağlık sisteminde sınıfta kalan ve halkın Kovid-19'a karşı aşılanmadığı Kuzey Kore'de büyük bir salgın yaşanması insani krize yol açabilir.

AŞI TEKLİFİNİ GERİ ÇEVİRMİŞTİ

Kuzey Kore, Dünya Sağlık Örgütünün düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'nca (COVAX) yapılan milyonlarca dozluk aşı teklifini reddetmişti.

EKONOMİYE DARBE VURDU

Kuzey Kore, salgına karşı alınan kararlı tedbirler sayesinde ülkede yayılmadığını iddia ederken kapatılan sınır kapılarının ülke ekonomisine ciddi darbe vurduğu ifade ediliyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA