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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan: Türkiye'nin güvenlik endişeleri karşılanabilir

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.05.2022 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022
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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan: Türkiye’nin güvenlik endişeleri karşılanabilir

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliği konusunda "Türkiye’nin güvenlik endişelerinin karşılanabileceğini", ABD'nin de süreçte rol oynadığını belirtti.

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