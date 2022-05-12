Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden’dan Türkiye hamlesi! F-16’lar için Kongre’ye başvurdu: Onay verin

BAŞKAN ERDOĞAN, BIDEN İLE GÖRÜŞMESİNDE DİLE GETİRMİŞTİ

Başkan Erdoğan, 10 Mart'ta ABD Başkanı Biden ile Rusya-Ukrayna krizini görüşmüştü. Erdoğan bu görüşmede Türkiye'nin ABD'den 40 yeni uçak alımını ve mevcut F-16'ların modernizasyonunu içeren talebinin en kısa sürede neticeye ulaştırılmasını beklediğini belirterek, savunma sanayii alanında Türkiye'ye yönelik tüm haksız yaptırımların kaldırılmasının zamanının da çoktan geldiğini dile getirmişti.

YELKENLERİ SUYA İNDİRDİLER

Geçtiğimiz günlerde ABD'de savunma alanındaki önemli yayın organlarından Defense News'te F-16 satışı için Kongre'nin yeşil ışık yakacağını yazmıştı.

ABD'li Defense News'e göre, Mayıs ayı başında Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın da tutuklu ABD Deniz Kuvvetleri Komutanı Trevor Reed'in Rusya'dan serbest bırakılmasına yardım ettiği için Türkiye'ye geçen hafta teşekkür etmesi dikkat çekiciydi. Türkiye'nin Ukrayna'ya, özellikle de SİHA ihracatı ve Rusya ile diplomasi yoluyla verdiği destek, Ankara'ya Kongre'deki imajını güçlendirme fırsatı verdi. NATO müttefiki ülke, kartlarını doğru oynarsa mevcut filosunu yükseltmek için Lockheed Martin'den yaklaşık 6 milyar dolar değerinde 40 adet Block 70 F-16 savaş uçağı ve yaklaşık 80 modernizasyon kitinin satışına izin vermesi için Kongre'yi ikna edebilir.