Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden’dan Türkiye hamlesi! F-16'lar için Kongre'ye başvurdu: Onay verin
Son dakika haberi... Amerikan Wall Street Journal gazetesine göre, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, Kongre’den Türkiye’nin F-16 savaş uçağı filosu için gelişmiş silah, radar ve diğer teknik ekipmanların satışına onay verilmesini istediğini bildirdi.
WSJ'ye konuşan ABD'li yetkililer, Biden yönetiminin anlaşmayı, "Türkiye'ye 40 yeni F-16 satmaya yönelik ayrı bir teklif için Kongre'deki desteğin seviyesini ölçmek amaçlı kullanıyor olabileceğini" söyledi.
Anlaşma, Türkiye'ye F-16'ları için füzeler, radar ve elektronik cihazların gönderilmesini içeriyor. İsmi açıklanmayan kaynak, söz konusu anlaşmanın 400 milyon dolara mal olacağını ifade etti.
270 ADET ALINDI
F-16 savaş uçakları, Türk Hava Kuvvetlerinin ana vurucu gücünü oluşturuyor. 1987 ile 1999 yılları arasında çoğunluğu Türkiye'de üretilen 44 adet F-16 Blok 30, 116 adet F-16 Blok 40 ve 80 adet F-16 Blok 50 Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edildi. Böylece 240 F-16 uçağı envanterde yer aldı.
1999 yılında Türkiye'deki üretimin durmasının ardından 30 adet F-16 Blok 50+ konfigürasyona sahip uçak satın alındı. Böylece envantere giren F-16 serisi jet sayısı 270'e çıktı.
F-16 jetlerinin blok seviyeleri farklı teknoloji seviyelerini ifade ediyor. Türkiye, 2000'li yıllarda envanterde yer alan 165 F-16 savaş jetinin modernizasyonunu da gerçekleştirdi.
Türkiye, 30'un üzerinde de modernize edilen F-4 2020 savaş uçağına sahip.
BAŞKAN ERDOĞAN, BIDEN İLE GÖRÜŞMESİNDE DİLE GETİRMİŞTİ
Başkan Erdoğan, 10 Mart'ta ABD Başkanı Biden ile Rusya-Ukrayna krizini görüşmüştü. Erdoğan bu görüşmede Türkiye'nin ABD'den 40 yeni uçak alımını ve mevcut F-16'ların modernizasyonunu içeren talebinin en kısa sürede neticeye ulaştırılmasını beklediğini belirterek, savunma sanayii alanında Türkiye'ye yönelik tüm haksız yaptırımların kaldırılmasının zamanının da çoktan geldiğini dile getirmişti.
YELKENLERİ SUYA İNDİRDİLER
Geçtiğimiz günlerde ABD'de savunma alanındaki önemli yayın organlarından Defense News'te F-16 satışı için Kongre'nin yeşil ışık yakacağını yazmıştı.
ABD'li Defense News'e göre, Mayıs ayı başında Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın da tutuklu ABD Deniz Kuvvetleri Komutanı Trevor Reed'in Rusya'dan serbest bırakılmasına yardım ettiği için Türkiye'ye geçen hafta teşekkür etmesi dikkat çekiciydi. Türkiye'nin Ukrayna'ya, özellikle de SİHA ihracatı ve Rusya ile diplomasi yoluyla verdiği destek, Ankara'ya Kongre'deki imajını güçlendirme fırsatı verdi. NATO müttefiki ülke, kartlarını doğru oynarsa mevcut filosunu yükseltmek için Lockheed Martin'den yaklaşık 6 milyar dolar değerinde 40 adet Block 70 F-16 savaş uçağı ve yaklaşık 80 modernizasyon kitinin satışına izin vermesi için Kongre'yi ikna edebilir.
ANKARA'NIN TALEPLERİNE KARŞI ÇIKMAYACAKLAR
Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasında etkili olan bazı parlamenterler, Biden yönetiminin böyle bir satışın NATO ve ABD'nin güvenliğine hizmet edebileceğini öne sürmesinin ardından, F-16 satışına izin vermeye meyilli olabileceklerini belirtti. Yine de Kongre, potansiyel silah satışlarını engelleme konusunda kayda değer bir güce sahip ve kongre üyeleri, F-16 transferinin Türkiye'nin Ukrayna'yı desteklemeye devam etmesine bağlı olacağını kaydetti.
Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Gregory Meeks, Defence News'e verdiği demeçte, "Türkiye dahil Rusya'ya karşı bizimle çalışan ülkelerle konuşmamız ve ortak hareket etmemiz gerekiyor. Türkiye ile hala çalışmamız gereken şeyler var" dedi. Türkiye'yi F-35 programından çıkarmak için canla başla mücadele eden diğer Demokratlar ve Cumhuriyetçiler de potansiyel bir F-16 satışını engellemek için çaba göstermeyeceklerinin sinyallerini verdi. Dış İlişkiler Komitesi kıdemli üyesi Cumhuriyetçi Senatör James Risch, "Buna dahil olan birçok tarafla konuştum. Türklerin neden F-16'ları alması gerektiğine dair sağlam argümanlar ortaya koydular. O yönde olumlu bir eğilimdeyim ancak henüz tam net değil" dedi.
TÜRKİYE'NİN SAVAŞTA OYNAYACAĞI ROL
Türkiye 1980'lerden bu yana eski F-16'lardan oluşan bir filoyu istikrarlı bir şekilde elinde tutuyor. Risch, F-16'ların Türkiye'nin F-35'leri almasına izin vermekten 'farklı bir durum' olduğunu kaydetti. Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi kıdemli üyesi Mike McCaul şunları söyledi: "Türkiye'nin, anavatanını savunan Ukrayna'yı desteklemek konusunda NATO müttefikleriyle birlikte olmaya devam etmesini bekliyoruz. Ukrayna'daki savaş henüz bitmedi" diyen McCaul, yönetimin bu satış için Kongre'den izin alması halinde Türkiye'nin çatışmada yapıcı bir rol oynamaya devam edeceğini umduklarını sözlerine ekledi.
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