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Son dakika: Çin'de yolcu uçağı kalkış sırasında alev aldı: 40'tan fazla yolcu yaralandı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.05.2022 Güncelleme Tarihi: 12.05.2022
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Son dakika: Çin’de yolcu uçağı kalkış sırasında alev aldı: 40’tan fazla yolcu yaralandı

Son dakika haberi... Çin'in batısındaki Çongçing şehrinde yolcu uçağı kalkış sırasında alev aldı. Pistten çıkan uçaktaki 113 yolcu ve 9 mürettebat tahliye edilirken hafif yaralanan 40'tan fazla yolcu hastanelere sevk edildi.

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