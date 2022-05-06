Son dakika: Sağlık Bakanlığı’ndan koronavirüs döneminde alınan PCR testler hakkında flaş karar! O zorunluluk kaldırıldı

Sağlık Bakanlığı, ameliyat ya da endoskopi, kolonoskopi gibi girişimsel işlemler öncesinde hastalara tarama amaçlı test zorunluluğunu kaldırdı.

Artık ameliyat ya da endoskopi gibi diğer işlemler öncesinde yapılması zorunlu olan PCR testi yapılmayacak. Sağlık Bakanlığı yeni uygulamayı hastanelere resmi yazıyla duyurdu.