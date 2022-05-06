Son dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs döneminde alınan PCR testler hakkında flaş karar! O zorunluluk kaldırıldı
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı, ameliyat ya da endoskopi, kolonoskopi gibi girişimsel işlemler öncesinde hastalara tarama amaçlı test zorunluluğunu kaldırdı.
Sağlık Bakanlığı, ameliyat ya da endoskopi, kolonoskopi gibi girişimsel işlemler öncesinde hastalara tarama amaçlı test zorunluluğunu kaldırdı.
Artık ameliyat ya da endoskopi gibi diğer işlemler öncesinde yapılması zorunlu olan PCR testi yapılmayacak. Sağlık Bakanlığı yeni uygulamayı hastanelere resmi yazıyla duyurdu.
BAKANLIK RESMİ YAZIYLA BİLDİRDİ
Sağlık Bakanlığı hastanelerin artık ameliyat ya da endoskopi, kolonoskopi gibi girişimsel işlemler öncesinde hastalara tarama amaçlı test yapılmamasını istedi. Resmi yazıda kararın vaka sayıları, aşılama oranı, ilaç kullanımı gibi etkenlerin göz önünde bulundurularak alındığı belirtildi.
Uzmanlara göre yeni uygulama hekimler ve sağlık çalışanlarının dışında diğer yatan hastaların sağlığı için risk oluşturacak.
21 Nisan'da da Sosyal Güvenlik Kurumu, hastanelerdeki koronavirüs hastası ayrımını sona erdirmiş, Kovid hastaları için ödenen ek ücretler kaldırılmıştı.
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