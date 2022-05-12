Almanya Başbakanı Olaf Scholz’dan Finlandiya’ya NATO desteği

Hebestreit, görüşmenin odağında Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın sonrasında Avrupa'daki güvenlik durumu ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımının bulunduğunu aktardı.

Sözcü Hebestreit, "Şansölye Scholz, Finlandiya Cumhurbaşkanı ve Başbakanı Sanna Marin'in ülkelerinin gecikmeden NATO'ya katılımına ilişkin bugünkü bildirisini memnuniyetle karşıladı ve Alman hükümetinin Finlandiya'ya bu yolda tam destek vereceği güvencesini verdi." ifadesini kullandı.