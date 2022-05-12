Kanepede uyurken çukura düştü! 8 ev daha tehlike altında

Sinaloa Eyaleti Bayındırlık Bakanı Jose Luis Zavala da yaşanan olay üzerine incelemelerde bulunmak için bölgeye geldi. Bakan Zavala, tünelin incelenmesi için en kısa zamanda bir teknik ekibin gönderileceğini, açılan çukurun ve tünelin doldurularak çevredeki evlerin daha fazla zarar görmesinin önüne geçileceğini bildirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN