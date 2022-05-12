12 Mayıs 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.05.2022
ABONE OL
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Tacikistan'ın başkenti Duşanbe’de bir araya geldi. Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan Dışişleri Bakanları bir araya gelecek.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA