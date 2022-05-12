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ABD'den skandal! Terör örgütlerine "muafiyet" sağlayacak

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.05.2022 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022
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ABD’den skandal! Terör örgütlerine muafiyet sağlayacak

Türkiye'nin sınır güvenliğini tehdit eden terör örgütü PKK-YPG'ye şer güçlerinden yeni bir destek daha geldi. Türkiye'nin 'teröristlerden desteği çekin' uyarılarına rağmen ABD yönetimi, Suriye'de SDG ismini kullanan YPG/PKK terör örgütünün işgali altındaki bölgelere ilişkin tarım ve inşaat gibi alanlara yönelik yaptırım muafiyeti getirdi.

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