Abdullah Ağar: Başkan Erdoğan'ın hamlesi PKK ve diğerlerini rahatsız etti
Dış güçlerin beslemesi terör örgütü PKK yine hudut karakolumuza kalleş bir saldırı gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) terör örgütü PKK/YPG'nin Karkamış ilçesi ve Köprübatı Hudut Karakoluna yönelik saldırı yaptığını duyurdu. Olayda 4’ü asker 1 sivil yaralandı. TSK tarafından anında karşılık verilmesiyle 6 PKK’lı öldürüldü. Saldırı sonrası A Haber'e canlı bağlanan Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar, PKK’nın bu hain saldırısının zamanlamasına dikkat çekti. Ağar, “Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘1 milyon Suriyeliyi oralarda kuracağımız briket evlere göndereceğiz’ demesi hoşnutsuzluk oluşturdu. Sadece PKK ve YPG'de değil ve demografik yapının ayrışması peşinde olanları.” dedi.
Kalleş terör saldırısı sonrası A Haber'e canlı bağlanan Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar, "Soğukkanlı düşünmek gerek. Neden Türkiye'nin sınır karakollarına ve Türkiye'nin etki etmiş olduğu harekat alanlarına ve sivillere saldırıyorlar? Jeopolitik oyuna bir aparat olarak dahil edilmiş bir terör örgütü var." dedi.
"BAŞKAN ERDOĞAN'IN HAMLESİ HOŞNUTSUZLUK OLUŞTURDU"
Son zamanlarda sığınmacılar üzerinden ortaya atılan söylemler sonrası yaşanan bu gelişmeyi yorumlayan Ağar, "Fırat'ın doğusu alanlarda, saldırı yapılan alanlarda uyulmayan mutabakata göre PKK, 30 km ötesine çıkması gereken alanlarda ağır silahlarla bölgede. Birliklerimize ve sivile ve ÖSO'ya karşı saldırıyorlar. Neden saldırı var? Şimdi Türkiye'nin ortaya koyduğu olası büyük tepkinin yerine ve zamanına ve zamanını belirlemeye yönelik bir durum var. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, '1 milyon Suriyeliyi oralarda kuracağımız briket evlere göndereceğiz' demesi hoşnutsuzluk oluşturdu. Sadece PKK ve YPG'de değil ve demografik yapının ayrışması peşinde olanları. 1 milyon insanı oraya koyduğunuzda bir demografik anlamda bir inisiyatif gerçekleşecek. Bu rahatsızlığa sebebiyet verdi. Bununla ilgili olabilir. Türkiye'deki siyasi kutuplaşmış atmosfere dahil olmuş ve bunu manipüle eden bir PKK var" dedi.
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