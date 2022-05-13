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Japonya, jeopolitik risklere karşı "ekonomi güvenliği" yasasını kabul etti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.05.2022
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Japonya, jeopolitik risklere karşı ekonomi güvenliği yasasını kabul etti

Japonya'da meclis, Rusya ve Çin bağlantılı jeopolitik riskler karşısında, ülkenin ekonomik güvenliğini korumayı ve bu sahada istikrarı sağlamayı hedefleyen tasarıyı kanunlaştırdı.

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