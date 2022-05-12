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ABD'de işsizlik maaşına rekor başvuru

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.05.2022
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ABD’de işsizlik maaşına rekor başvuru

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 7 Mayıs ile biten haftada 203 bine çıkarak piyasa beklentilerinin aksine yükseliş kaydetti.

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