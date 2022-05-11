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ABD'den Ukrayna'ya 40 milyar dolarlık destek paketi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.05.2022
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ABD’den Ukrayna’ya 40 milyar dolarlık destek paketi

Amerikan Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya 33 milyar dolarlık yeni destek paketi için kongreye başvurmuştu. Amerikan Temsilciler Meclisi söz konusu paketi, 57'ye karşı 368 oyla kabul etti. Ayrıca paket, 40 milyar dolara çıkarıldı.

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