İranlı siyasetçi Mehdi Taib’den skandal iddia: Irak’ta Türk güçlerini biz vurduk

"IRAK'TA TÜRK GÜÇLERİNİ BİZ VURDUK"

Konuşmasının devamında dinleyicilerden birinin "Fakat Irak Türkiye'yi vurdu" sözüne karşılık Taib, "(Vuran) Irak değil biziz." ifadelerini kullandı.

"SAVAŞ DURUMUNDA TÜRK LİMANLARINI FÜZELERLE VURABİLİRİZ"

Taeb; Türkiye ile ilgili bölümde ayrıca, Ankara'nın ABD yaptırımlarını aşmak için İran'la işbirliği yaptığını, Türkiye'nin petrol ithalatına bağımlı olduğunu ve "bir savaş durumunda İran'ın Türk limanlarını balistik füzelerle vurabileceğini" iddia etti.

NELER YAŞANMIŞTI?

İran Meclis Başkanı Muhammed Kalibaf'a yönelik eleştirilerin de bulunduğu ses kaydının sızmasıyla ilgili Taib'in İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin damadının kardeşi Meysem Nili'yi suçladığı öne sürülmüş, Nili'nin tepkisi üzerine Taib, Nili'den özür dilemişti.