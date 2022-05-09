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İranlı siyasetçi Mehdi Taib'den skandal iddia: Irak'ta Türk güçlerini biz vurduk

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 09.05.2022 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022
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İranlı siyasetçi Mehdi Taib’den skandal iddia: Irak’ta Türk güçlerini biz vurduk

İran Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hüseyin Taib'in kardeşi muhafazakar siyasetçi Mehdi Taib'den Türkiye'ye yönelik küstah açıklamalar geldi. Taib, Türkiye'nin gücünü sınadığı alçak açıklamalarında, Irak'taki Türk mevzilerinin vurulmasının ardında İran'ın olduğunu öne sürdü.

Iran International TV'nin internet sitesinde ve bazı sosyal medya hesaplarında yayımlanan ses kaydında, Türkiye'nin Suriye ve Irak'taki teröre karşı düzenlediği askeri operasyonları eleştiren Taib, bölgede Türk askeri güçlerine düzenlenen saldırıların ardında İran'a bağlı unsurların olduğunu küstah ifadelerle öne sürdü.

KÜSTAH AÇIKLAMALAR

İran lideri Ali Hamaney'e yakınlığıyla bilinen Taib, "Türkiye lafta vururum, şöyle yaparım böyle yaparım diyor. Sahadaysa bunu yapamıyor. İdlib onun (Türkiye'nin) elinde değil mi? Buradan geri çekil diyoruz, yarın geri çekiliyor." iddiasında bulundu.

"IRAK'TA TÜRK GÜÇLERİNİ BİZ VURDUK"

Konuşmasının devamında dinleyicilerden birinin "Fakat Irak Türkiye'yi vurdu" sözüne karşılık Taib, "(Vuran) Irak değil biziz." ifadelerini kullandı.

"SAVAŞ DURUMUNDA TÜRK LİMANLARINI FÜZELERLE VURABİLİRİZ"

Taeb; Türkiye ile ilgili bölümde ayrıca, Ankara'nın ABD yaptırımlarını aşmak için İran'la işbirliği yaptığını, Türkiye'nin petrol ithalatına bağımlı olduğunu ve "bir savaş durumunda İran'ın Türk limanlarını balistik füzelerle vurabileceğini" iddia etti.

NELER YAŞANMIŞTI?

İran Meclis Başkanı Muhammed Kalibaf'a yönelik eleştirilerin de bulunduğu ses kaydının sızmasıyla ilgili Taib'in İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin damadının kardeşi Meysem Nili'yi suçladığı öne sürülmüş, Nili'nin tepkisi üzerine Taib, Nili'den özür dilemişti.

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