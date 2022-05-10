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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Kovid-19'a yakalandı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.05.2022
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Kovid-19’a yakalandı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Kovid-19'a yakalandığı, hastalığı hafif geçirdiği bildirildi. Stoltenberg'in, NATO karargahının bulunduğu Belçika'daki kurallar uyarınca çalışmalarını evinden sürdüreceği kaydedildi.

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