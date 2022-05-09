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İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs ve ABD Dışişleri Bakanları Doğu Akdeniz'i görüştü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.05.2022
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İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs ve ABD Dışişleri Bakanları Doğu Akdeniz’i görüştü

İsrail, ABD, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Dışişleri Bakanları Doğu Akdeniz ve bölgesel gelişmeler kapsamında iş birliğini ele aldı.

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