Pfizer’in korona ilacında korkutan şüphe! Açıklama tedirgin etti

Araştırma ekibindeki doktorlar, Paxlovid'in beş günlük alımı tamamladıktan birkaç gün sonra Kovid-19 belirtileri tekrar görülen vakaların varlığından bahsederken bu hastalardaki virüsün hala bulaşıcı olup olmadığı ve ikinci bir Paxlovid kürü almaları gerekip gerekmediği konusunda emin olmadıklarını ifade etti.