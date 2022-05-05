ABD Türkiye’ye F-16 satacak mı?

Senato Dış İlişkiler Komitesindeki Cumhuriyetçilerin Lideri Jim Risch, "(Türkiye'ye F-16 satışı) Bu konuda birçok tarafla konuştum. Türkiye, F-16'lara neden ihtiyaç duyduğu konusunda muteber argümanlar sundu. Bu konuda olumlu yana kaydım ancak tamamen de olumlu değilim." yorumunu yaptı.

Risch, F-16 satışının, Türkiye'ye F-35 verilmesinden daha farklı bir durum olduğunu sözlerine ekledi.

"TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİ YENİDEN KURMAK İÇİN BİR YOL BULMALIYIZ"

ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Adam Smith ise, "Türkiye ile ilişkilere ihtiyacımız var, bu ilişkileri yeniden kurmak için bir yol bulmalıyız." mesajını verdi.

Biden'ın Türkiye ile ilişkileri dengede tutmak için çalıştığını kaydeden Smith, "Bu dengeyi kurmak zor olabilir çünkü S-400 mevzusu ilişkilerimizi karmaşık bir hale getirdi, öte yandan bu ilişkiden vazgeçemeyiz." dedi.

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesindeki Cumhuriyetçilerin Lideri Mike McCaul'un ofisinden konuya ilişkin Defense News'e yapılan açıklamada ise, "Kendi topraklarını savunan Ukrayna'ya destek konusunda Türkiye'nin NATO müttefikleri ile yan yana durmaya devam etmesini bekliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Ukrayna'daki savaşın henüz bitmediğine işaret edilen açıklamada, "Biden yönetiminin bu satış için Kongre'nin yetkisine başvurmasını bekliyoruz. Türkiye hala Ukrayna'daki çatışmada yapıcı bir rol oynuyor." görüşü paylaşıldı.