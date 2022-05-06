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Antarktika'da bir ilk gerçekleşti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.05.2022
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Antarktika’da bir ilk gerçekleşti

Bilim insanları, Antarktika'yı kaplayan buz tabakasının derinliklerinde ilk defa büyük miktarda şu keşfettiklerini duyurdu.

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