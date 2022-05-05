Ukrayna ordusu petrol deposunu vurdu

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, deponun vurulması sonucu bir kişinin öldüğü, 2 kişinin ise yaralandığını belirtildi.





Saldırı sonucu petrol deposundaki 4 tankerin alev aldığı, itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.



Ukrayna ordusu tarafından saldırıya ilişkin resmi açıklama yapılmadı.