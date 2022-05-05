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Ukrayna ordusu petrol deposunu vurdu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.05.2022
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Ukrayna ordusu petrol deposunu vurdu

Ukrayna ordusunun Donetsk bölgesinde Rus ordusuna yakıt tedarik eden bir petrol deposunu vurduğu belirtildi.

Ukrayna ordusu, Donetsk bölgesindeki Makeyevka kentinde Rus ordusuna yakıt tedarik edilen petrol deposunu vurdu.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, deponun vurulması sonucu bir kişinin öldüğü, 2 kişinin ise yaralandığını belirtildi.



Saldırı sonucu petrol deposundaki 4 tankerin alev aldığı, itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Ukrayna ordusu tarafından saldırıya ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

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