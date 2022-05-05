05 Mayıs 2022, Perşembe
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Japonya'da çocuk nüfusu 41 yıldır azalıyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.05.2022
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Japonya’da çocuk nüfusu 41 yıldır azalıyor

Japonya'da çocuk nüfusunun 41 yıldır azaldığı ve 14 milyon 650 bine gerilediği belirtildi. Son istatistiklerle çocuk nüfusunun, toplam nüfusa oranı yüzde 11,7 olarak kayda geçti.

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