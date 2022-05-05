05 Mayıs 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Covid-19 testi pozitif

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Covid-19 testi pozitif

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.05.2022 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022
ABONE OL
ABD Dışişleri Bakanı Blinken’ın Covid-19 testi pozitif

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Covid-19 testinin pozitif çıktığı, ancak hastalığı hafif semptomlarla geçirdiği bildirildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA