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Rusya, Dinyeper Nehri üzerindeki köprüyü böyle vurdu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.05.2022 Güncelleme Tarihi: 04.05.2022
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Rusya, Dinyeper Nehri üzerindeki köprüyü böyle vurdu

Rus ordusu, Ukrayna’nın Dnipro kentinde bulunan Dinyeper Nehir üzerindeki kara ve demiryolu olarak kullanılan köprüyü vurdu. Saldırı anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alındı.

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