19 Nisan 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rusya Donbas için savaşa başladı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rusya Donbas için savaşa başladı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.04.2022 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022
ABONE OL
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rusya Donbas için savaşa başladı

Ukrayna-Rusya savaşında son durum... Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Artık Rus birliklerinin uzun süredir hazırlandıkları Donbas için savaşa başladığını söyleyebiliriz." ifadesini kullandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA