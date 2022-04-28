Suriye’de infaz çukuru! Onlarca sivili çukura atıp katledildiği görüntüler ortaya çıktı! Esed rejiminin acımasız yüzü...

ÖLDÜRMEDEN ÖNCE DALGA GEÇTİLER

Dünyayı ayağa kaldıran görüntüler hakkında konuşan Chulov, kameraya kaydedilen birçok vahşet görüntüsü gördüğünü ancak özellikle bu son görüntülerin kendisini şoke ettiğini, sivillerin ölüme doğru yürüdüğünü ve bazen ölümlerinden hemen önce alay edildiklerini anlattı.

Katliam için bu sivil grubun neden seçildiğini belirlemenin zor olduğunu söyleyen Chulov, hakim görüşün, o bölgedeki sivillere çok güçlü ve ölümcül bir mesaj gönderilmek istendiği ve bu mesajın "muhaliflerin tarafına geçmemeleri" şeklinde olduğunu belirtti.