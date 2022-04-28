Suriye'de infaz çukuru! Onlarca sivili çukura atıp katledildiği görüntüler ortaya çıktı! Esed rejiminin acımasız yüzü...
Suriye İç Savaşı'nda Esed rejiminin karşısında olan muhaliflere gözdağı vermek adına 2013 yılında en az 41 sivili kurşuna dizdiği görüntüler ortaya çıktı. İngiltere merkezli The Guardian tarafından yayınlanan görüntülerde gözleri bağlı ve kelepçeli şekilde gözaltına alınan ve koşmaları istenen sivillerin vurulduğu görülüyor. İşte o dehşet anları...
İngiltere merkezli The Guardian gazetesinden Martin Chulov'un anlatımıyla ve "Tadamon katliamı: Suriye gizli savaş suçu" başlığıyla paylaşılan görüntülerde, Suriye istihbarat görevlisi olduğu öne sürülen Amjad Youssuf'un, gözleri bağlı ve kelepçeli şekilde gözaltına alınan ve koşmaları söylenen sivilleri vurduğu görülüyor.
ÖLDÜRMEDEN ÖNCE DALGA GEÇTİLER
Dünyayı ayağa kaldıran görüntüler hakkında konuşan Chulov, kameraya kaydedilen birçok vahşet görüntüsü gördüğünü ancak özellikle bu son görüntülerin kendisini şoke ettiğini, sivillerin ölüme doğru yürüdüğünü ve bazen ölümlerinden hemen önce alay edildiklerini anlattı.
Katliam için bu sivil grubun neden seçildiğini belirlemenin zor olduğunu söyleyen Chulov, hakim görüşün, o bölgedeki sivillere çok güçlü ve ölümcül bir mesaj gönderilmek istendiği ve bu mesajın "muhaliflerin tarafına geçmemeleri" şeklinde olduğunu belirtti.
İNFAZ ÇUKURU
Söz konusu görüntülere ulaşanların Suriye'den çıkmalarının uzun yıllar aldığına işaret eden Chulov, şunları kaydetti:
"Bu görüntülerin yayınlanması kararı kolay alınmadı ancak burada çok büyük bir kamu yararı var. Burada bir Suriye devlet askeri birimi, silahsız, gözleri bağlı sivilleri bir infaz çukurunda infaz ediyor ve sonra cesetlerini yakıyor ve bu çukuru dolduruyor. Amjad hala vahşetiyle tanınan Birim 227'de görev yapan bir askeri istihbaratçı."
SEÇİM BÜYÜK BİR SUÇ İŞLİYOR
Chulov, söz konusu videonun, rejimin istihbarat servisinin işlediği suçları ortaya koyması açısından önemli olduğuna değinerek, "Bu videonun ve ortaya çıkabilecek diğerlerinin, hala sevdiklerini arayan, hapishanede olup olmadıklarını bilmeyen binlerce aileye bir miktar adalet duygusu getirmeye başlamasını umuyoruz." ifadesini kullandı.
GÖRÜNTÜLER, GENÇ BİR SURİYELİ ASKER TARAFINDAN AVRUPA'YA KAÇIRILMIŞ
Edinilen bilgiye göre söz konusu görüntüler 3 yıl önce askere giden Suriyeli bir gencin bir rejim subayının bilgisayarını tamir ederken fark etmesiyle ortaya çıktı.
Tamir ettiği bilgisayarı inceleyen genç, katliamı belgeleyen bu görüntüleri izliyor. Görüntüleri sızdıran genç, videoyu izledikten sonra gördüğü vahşete karşılıksız kalamıyor ve öldürülme veya terk edilme korkularını yenerek, işlenen suçu uluslararası kamuoyuna duyurmak için Türkiye'ye kaçıyor.
Türkiye'ye gelmeden önce Halep'teki muhaliflerin bölgesinden geçmek için Suriye rejiminden bir albaya 1500 dolar rüşvet veren genç asker, Türkiye'ye geçip oradan Fransa'ya gidiyor. Orada, elde ettiği görüntüleri tanıştığı gazetecilere ulaştırıyor.
Katliamı gerçekleştiren Amced Yusuf'un hala Suriye'de görevine devam ettiği belirtiliyor.
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