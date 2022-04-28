Karadağ’da yeni hükümet kuruldu: Dritan Abazovic, yeni azınlık hükümetinin başbakanı oldu
Karadağ Meclisi, hükümet kurma görevini alan URA Halk Hareketi lideri Dritan Abazovic tarafından oluşturulan kabineyi oyladı. Dritan Abazovic, yeni azınlık hükümetinin başbakanı oldu.
Karadağ Meclisinde gerçekleştirilen oturumda, ülkenin 43. hükümeti bugün güvenoyu aldı. 81 milletvekilinin bulunduğu mecliste, yeni hükümet 45 milletvekilinin oyunu alarak kuruldu.
Buna göre URA Halk Hareketi lideri Dritan Abazovic, yeni azınlık hükümetinin başbakanı oldu. 18 bakan, 2 devlet bakanı ve 4 başbakan yardımcısının yer alacağı yeni azınlık hükümetinde URA Halk Hareketi, Sosyalist Halk Partisi, Sosyal Demokratlar ile Arnavut ve Boşnak partilerinden bakanlar yer alacak.
Yeni hükümeti, Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic liderliğindeki Karadağ Sosyalistleri Demokrat Partisi (DPS) de dışarıdan destekledi.
Sırbistan yanlısı partilerin boykot ettiği oturumda Sosyal Demokratlar hükümet aleyhinde oy kullandı.
Ayıca Sosyalist Halk Partisi Milletvekili Danijela Djurovic de Meclis Başkanı seçildi.
Yeni hükümette Jovana Marovic Başbakan Yardımcısı ve Avrupa İşleri Bakanı, Vladimir Jokovic Başbakan Yardımcısı ve Tarım, Ormancılık ve Su İşleri Bakanı, Rasko Konjevic Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı, Ervin İbrahimovic Başbakan Yardımcısı ve Sermaye Yatırımı Bakanı, Marko Kovac Adalet Bakanı, Filip Adzic İçişleri Bakanı, Aleksandar Damjanovic Maliye Bakanı, Ranko Krivokapic Dışişleri Bakanı, Goran Djurovic İktisadi Kalkınma ve Turizm Bakanı, Vasilije Lalosevic Spor ve Gençlik Bakanı, Maras Dukaj Kamu İdaresi Bakanı, Admir Adrovic Çalışma ve Sosyal Refah Bakanı, Miomir Mijo Vojinovic Eğitim Bakanı, Dragoslav Scekic Sağlık Bakanı, Masa Vlaovic Kültür ve Medya Bakanı, Ana Novakovic Djurovic Çevre, Arazi Planlama ve Şehircilik Bakanı, Fatmir Djeka İnsan ve Azınlık Hakları Bakanı, Biljana Scepanovic Bilim ve Teknolojik Gelişme Bakanı, Zoran Miljanic ve Adrijan Vuksanovic ise devlet bakanı oldu.
Avrupa Birliği (AB) yanlısı bir siyaset benimseyen Abazovic, Karadağ'ın Rusya'ya yaptırım kararı almasında da kilit rol üstlenmesiyle biliniyor.
Eski Karadağ Başbakanı Zdravko Krivokapic liderliğindeki koalisyon hükümeti, 4 Şubat'ta parlamentodan güvenoyu alamayarak düşmüştü.
Krivokapic hükümetinin düşürülmesinde de başrolü üstelenen Arnavut asıllı Dritan Abazovic, Krivokapic hükümetinde Başbakan Yardımcısı olarak görev almaktaydı.
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