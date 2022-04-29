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Hindistan'da camilere saldıran 7 kişi gözaltına alındı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.04.2022
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Hindistan’da camilere saldıran 7 kişi gözaltına alındı

Uttar Pradeş'e bağlı Ayodhya'da Hindu Yodha Sangathan adlı aşırı sağcı grup, dün, camilere ve türbeye yönelik saldırı düzenledi. Hindu Yodha Sangathan mensuplarının camiye domuz parçaları attığı, tehdit mektupları gönderdiği ve dini kitaplara zarar verdiği tespit edildi.

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