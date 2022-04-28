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Nijerya'da silahlı kişilere fidye ödenmesi yasaklandı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.04.2022
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Nijerya’da silahlı kişilere fidye ödenmesi yasaklandı

Nijerya Senatosu, ülkede artan güvenlik sorunlarıyla mücadele kapsamında, silahlı kişilere fidye ödenmesini yasakladı. Son olarak silahlı kişilerin Kandua eyaletindeki bir tren istasyonuna düzenlediği bombalı saldırıda 150'den fazla kişi kaçırmıştı.

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