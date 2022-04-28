28 Nisan 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri İtalya'dan soyadı kararı! Çocuklar babalarından almayacak

İtalya'dan soyadı kararı! Çocuklar babalarından almayacak

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.04.2022
ABONE OL
İtalya’dan soyadı kararı! Çocuklar babalarından almayacak

İtalya'da Anayasa Mahkemesi (AYM), çocukların otomatik olarak babalarının soyadlarını almasına yönelik düzenlemeyi durdurdu. AYM'nin kararında, babanın soyadının çocuklara doğrudan verilmesi kuralının "ayrımcı ve çocuğun kimliğine zarar verici olduğu" belirtildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA